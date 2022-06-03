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Усиленную батальонно-тактическую группу с техникой перебросили к самой границе Беларуси с Волынской областью

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  • 3.06.2022, 14:27
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Усиленную батальонно-тактическую группу с техникой перебросили к самой границе Беларуси с Волынской областью

Войска движутся по дорогам Брестской области.

В Брест прибыла усиленная батальонно-тактическая группа. Она будет выполнять учебно-боевые задачи в рамках «третьего этапа проверки сил реагирования Вооруженных сил Беларуси», сообщает Минобороны.

В Беларуси, как сообщалось ранее, идет «третий этап проверки Вооруженных сил», в рамках которого «создается группировка на одном из тактических направлений».

Украинские СМИ также сообщают, что колонна белорусской военной техники была замечена у самой границы с Волынской областью.

Среди техники в Дрогочине было замечено: 6 БТР и один МАЗ. Сегодня в Кобринском районе проехала эта же колонна, в сопровождении двух машин ГАИ. Затем повернула в сторону границы с Украиной.

Вскоре уже со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались 2 БТР и МАЗ, а за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

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