Metallica собрала миллион долларов для помощи Украине 3.06.2022, 19:37

Группа поблагодарила всех своих фанатов, которые присоединились к сбору средств.

Культовая рок-группа Metallica смогла собрать один миллион долларов, который будет направлен на помощь Украине. Кампания по сбору средств стартовала 4 апреля, собрать такую сумму удалось за два месяца.

Как сообщается на сайте группы, деньги будут переданы организации World Central Kitchen (WCK), которая занимается предоставлением пищи людям, пострадавшим от стихийных бедствий. На протяжении последних трех месяцев организация работает и в Украине, которая противостоит полномасштабному вторжению России.

«Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK начала оказывать помощь людям, перемещенным внутри и за пределами Украины, раздавая питательные обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы так благодарны невероятной семье Metallica за поддержку наших усилий. Еда и сообщество лежат в основе наших усилий, и наша работа возможна только с такими друзьями, как Metallica. Предстоит еще многое сделать — разрушения огромны — но WCK будет продолжать появляться для тех, кто в нас нуждается», - заявил СЕО организации Нейт Мук.

Группа поблагодарила всех своих фанатов, которые присоединились к сбору средств. Там также рассказали, что WCK раздали уже более 31 миллиона обедов, работая в 230 городах.

«Хотя эта информация, возможно, не так часто появляется в ночных новостях, как в прошлые месяцы, мы не можем забывать, что поставлено на карту, или отрицать, что потребность в ней по-прежнему велика. Вот почему мы гордимся тем, что вы присоединились к нам, чтобы оказать поддержку голодающим беженцам и удвоить влияние, которое мы оказали бы в одиночку», - говорится в сообщении Metallica.

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