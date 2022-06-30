В Гродно задержали врача-хирурга за оскорбление Лукашенко 8 30.06.2022, 18:20

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Виктор Русин

Он кандидат наук.

Провластные телеграм-каналы сообщили о задержании медика из Гродно Виктора Русина. Поводом для задержания там называют его комментарии, в которых мужчина якобы оскорблял представителей власти и их семьи и Александра Лукашенко. А также то, что он зарегистрировался в плане «Перамога», пишет zerkalo.io.

Виктор Русин — врач-хирург, работает в медицине с 2008 года. Мужчине 38 лет, у него двое детей.

Гродненский государственный медицинский университет он окончил с отличием. Кроме работы в городской больнице скорой помощи, Виктор преподает в ГрГМУ — начинал с аспиранта кафедры хирургических болезней, а в этом году получил звание доцента.

Известно, что задержанный врач — кандидат медицинских наук, автор более 80 научных работ и одного патента.

В 2013 году его наградили благодарственным письмом Гродненского городского cовета депутатов, в 2014 году — почетной грамотой управления здравоохранения Гродненского облисполкома, а в 2018 и 2019 годах получал такую же награжу Гродненского облисполкома. Кроме того, Виктор Русин дважды становился стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов.

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