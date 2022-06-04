Израиль отказывается торговать с Беларусью 4.06.2022, 9:35

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Товарооборот между странами упал на 41%.

По итогам первого квартала 2022 года во внешнеторговых отношениях Беларуси и Израиля наблюдается отрицательная динамика, товарооборот сократился на 41% к январю-марту 2021 года, пишет belmarket.by.

В первом квартале нынешнего года товарооборот РБ и Израиля составил 28,4 млн долл. (-41%), из них экспорт Беларуси — 17,5 млн долл. (-53,2%), импорт — 10,9 млн долл (+1,4%).

Сальдо оказалось для нашей страны положительным (6,6 млн долл.), так как вывоз товаров превысил их ввоз.

Максимальные показатели белорусского товарного экспорта наблюдались в январе, минимальные — в феврале. Импорт из Израиля, наоборот, продемонстрировал в феврале максимум, а в январе — был минимальным.

Внешняя торговля товарами РБ с Израилем. Динамика экспорта и импорта в I квартале 2022 г., тыс. долл.

Следует отметить, что в первом квартале 2021 года ситуаций была совершенно иной. Отечественный товарный экспорт демонстрировал уверенный рост от месяца к месяцу. Ввоз товаров из Израиля также увеличивался, но не такими темпами.

Внешняя торговля товарами РБ с Израилем. Динамика экспорта и импорта в I квартале 2021 г., тыс. долл.

Основу экспорта Республики Беларусь в Израиль в январе-марте 2022 года составляли следующие товарные позиции:

Прутки горячекатаные в бухтах из нелегированной стали —7,2 млн долл.;

Рапсовое масло — 2,5 млн долл.;

Изолированные провода и кабели — 1,9 млн долл.;

Нити комплексные синтетические —710,5 тыс. долл.;

Готовая или консервированная рыба, икра — 680,4 тыс. долл.

Также наша страна экспортировала в Израиль подсолнечное масло, мороженое, шоколад, столярные строительные изделия, лесоматериалы, изделия из пластмасс, мебель и другие товары.

Из Израиля в Беларусь ввозились:

Инсектициды, фунгициды, гербициды и дезинфицирующие средства — 1,6 млн долл.;

Соки (фруктовые и овощные) — 1,3 млн долл.;

Финики, инжир, ананасы, авокадо (свежие или сушеные) — 1,1 млн долл.;

Ортопедические приспособления для лечения переломов, протезы — 943,7 тыс. долл.;

Пластины, бруски и наконечники из металлокерамики — 613,1 тыс. долл.

Кроме этого, Беларусь импортировала косметические и лекарственные средства, рентгеновскую аппаратуру, контрольные и измерительные приборы, кондиционеры, мыло, плоды цитрусовых и др.

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