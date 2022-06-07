Путин стал новым китайским вассалом 1 Алексей Гончаренко

7.06.2022, 9:54

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фото: getty images

Россия – уже официально страна 404.

Прекрасный диагноз для Путина от Politico.

Новый китайский вассал, а не "говорить с Си на равных" и "общий фронт против НАТО". Единственное геополитическое смещение имени царя-чекиста – еще никогда Россия не была столь ярко выраженным сырьевым придатком. Но теперь есть и останется в этой роли надолго.

Эта война начиналась, чтобы Путин мог диктовать свою волю всему миру. Когда российская орда получила по морде – война переориентировалась на максимальный ущерб Западу. Пропаганда трубила о новых и новых целях, но этот оркестр играл похоронный марш российской государственности. 100 дней войны – это как поминки.

Эта война подчеркнула: западный мир един в своих ценностях и взглядах, Путин никакой не стратег, а Россия – уже официально страна 404. Тумбочка с газовым баллоном, вообразившая себя мировым гегемоном, будет поставлена на место. Сюзерен оказался обычным вассалом.

Алексей Гончаренко, "Фейсбук"

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