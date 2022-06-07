СБУ разоблачила агента РФ, создавшего более 20 пророссийских интернет-СМИ 2 7.06.2022, 15:39

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Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц.

СБУ разоблачила агента России, создавшего в Украине более 20 пророссийских интернет-СМИ, говорится в сообщении Службы безопасности.

По данным кибердепартамента Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали российские спецслужбы для "максимального распространения" идей "русского мира" в Украине.

Киевлянин получил задачу создать более 20 медиа, в которых регулярно оправдывали российскую вооруженную агрессию против Украины и прославляли ее участников. Через эти сайты также распространялась заведомо ложная информация о ВСУ.

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц.

Сейчас следователи СБУ задержали российского агента и сообщили ему о подозрении за изготовление и распространение материалов, в которых отрицается вооруженная агрессия РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК). По этой статье его могут лишить свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

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