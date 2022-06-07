Латынина: Вопрос в том, кто кого снимет: Путин генералов или они — Путина 1 7.06.2022, 21:38

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Юлия Латынина

Фото: obozrevatel.com

Достанет ли обезьяна руку из кувшина.

Американские военные эксперты констатируют, что российское командование продолжает совершать в Украине те же ошибки, что и в начале вторжения, отчего «большое наступление» на Донбассе оказалось вовсе не таким большим, как заявляли, а войска все более деморализованы. Публицист Юлия Латынина анализирует, как изменилась тактика РФ в войне и к чему это ведет.

— Мне кажется, эксперты NYT неправы, потому что ошибки умудряются совершать уже совершенно другие, все новые и новые, — отметила Латынина в интервью Україна 24. — На первом этапе военных действий, насколько я понимаю, имело место продвижение незащищенными колоннами, в полной уверенности, что сейчас благодарные украинские селяне встретят российские войска цветами.

Даже один депутат, Картаполов, в Госдуме на этой неделе пожаловался, мол, как нехорошо получилось в Украине: «наши войска сначала вошли, не стреляя». Правда, это новость для тех жителей Харькова, которых начали обстреливать буквально через несколько дней после начала войны, не говоря уж о тех людях, на кого в первые моменты войны падали российские ракеты.

Тем не менее, этот Картаполов так искренне сказал: мы-то вошли с самыми добрыми намерениями, и тут — какое коварство, кто бы подумал! — украинцы начали по нам стрелять…

Первоначально российские войска сделали эту ошибку, и получили себе во фланг колонны «Стугну» или «Джавелин», а иногда самый обычный РПГ. А теперь они делают другие ошибки, потому что переменили тактику: наступают с помощью пушечного мяса, идут огневым валом и бьют по площадям.

В этом смысле они обезопасили свои тылы — на Донбассе уже не так-то постреляешь по флангам колонн. Но оказалось, что тут есть другая неприятность.

Если в современной войне ты сосредотачиваешь большую, гигантскую массу людей для того, чтобы превратить их в пушечное мясо и штурмовать, скажем, город Северодонецк, а противник подвез современную артиллерию, то внезапно эта масса людей, которая должна была «навалиться и взять», оказывается очень удобной мишенью для обстрела.

А та артиллерия, которая стреляла в божий свет как в копеечку и брала огневым валом, становится лакомой добычей для «семьсот семьдесят седьмых». Три семерки (американские гаубицы М777, Украина получит их около сотни — С.) — это отныне не портвейн.

На наших глазах Северодонецк превращается в этакую Ходынку для российских войск, они оказываются в положении муравьев, которые облепили кусок мокрого сахара и думали, что его сожрут — а кусок сахара лежал в ловушке, и сейчас этих муравьев раздавят.

Дело даже не в том, кому будет в итоге принадлежать Северодонецк, а в том, что при штурме его погибнет такое большое количество российских войск, что вместо словосочетания «Пиррова победа» теперь будет слово «Северодонецкая победа».

Утверждать это можно совершенно точно — нет никаких шансов, что российские генералы скажут: ой, что же мы наделали, надо вытаскивать войска из ловушки, это же «котел без котла», давайте отступать… Это психологические особенности российской армии: генералы уже доложили Путину, что Северодонецк взят, Кадыров уже доложил об этом.

Так случались на этой войне все Чернобаевки, все Белогоровки, и будет случаться Северодонецк — раз Путину доложили, значит, нужно брать любой ценой, и обезьяна руку из кувшина не вынет.

Могут ли российские военачальники — Дворников, Герасимов, Шойгу и другие, кто внезапно исчез из публичного пространства — быть отстранены от командования за случившиеся провалы? По мнению Юлии Латыниной, «большая разборка» в Кремле еще впереди — до сих пор недовольство Путина выражалось, условно говоря, в перестановке коек, то бишь командующих «спецоперацией».

— По-настоящему головы полетят, когда украинские войска перейдут в контрнаступление. И тут уже Путин будет не просто снимать генералов, тут весь вопрос в том, кто кого снимет: Путин генералов, чтобы свалить на них ответственность за провальное наступление, или они — Путина, — считает публицист.

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