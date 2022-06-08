Во Владивостоке местные жители подожгли военкомат 6 8.06.2022, 12:38

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Он вспыхнул за секунды.

В России неизвестный мужчина поджег военкомат. Это произошло во Владивостоке. Деревянное сооружение вспыхнуло за секунды, пишет glavred.info.

Местный житель пришел в военкомат Ленинского и Фрунзенского районов. Он облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, поджег и бросил к двери. Мужчине удалось скрыться, его разыскивают силовики.

На месте происшествия дежурят военные. Они не позволяют местным жителям снимать видео и фотографировать сожженный военкомат.

"От поджога пострадала лишь часть стены у главного входа — шесть дощечек. Их уже меняют на новые. О пожаре в здании, которое является памятником архитектуры 20 века, говорят лишь черные масляные пятна на земле", – говорится в сообщении.

Как известно, это уже по меньшей мере 18 военкомат, который подожгли в России и Крыму с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

Накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Пожар начался как минимум в трех комнатах на первом этаже. Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это уже минимум седьмой военкомат, который подожгли на территории РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

На протяжении суток 15 мая в России горели военкоматы сразу в трех городах - Волгоград, Пронск, Гуково.

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