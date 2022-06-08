Лука Модрич о новом контракте с «Реалом»: Счастлив, что продолжу играть за лучший клуб мира 8.06.2022, 21:19

Лука Модрич

Хорватский футболист выступает за мадридский клуб с 2012 года.

Лука Модрич поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Реалом».

«Очень счастлив объявить, что я продолжу играть за лучший клуб мира. Это были 10 лет осуществления того, о чем я мечтал, — носить футболку «Реала». Но я по-прежнему воодушевлен так, словно это мой первый день в клубе. Продолжаем. Hala Madrid», — написал Модрич.

Лука выступает за «Реал» с 2012 года. С клубом он выиграл 20 трофеев, в том числе одержал пять побед в Лиге чемпионов.

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