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Немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси

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  • 8.06.2022, 21:45
  • 3,024
Немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси

Видеофакт.

Немецкая компания Volocopter продемонстрировала первый успешный полет электрического аэротакси VoloConnect. Планирует начать предоставлять услуги уже в 2026 году.

Об этом пишет New Atlas.

Полет длился 2 минуты и 14 секунд. Интересно то, что он был осуществлен еще в мае, однако компания решила продемонстрировать его только сейчас.

Во время полета оценивались:

передвижение аппарата на низкой и высоких скоростях;

способность переходить между вертикальным и горизонтальным полетами;

способность компенсировать неисправность двигателя во время полета.

Аэротакси рассчитано на перевозку четырех пассажиров. Максимальная скорость транспорта составляет до 25 км/ч, а расстояние полета - до 100 км.

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