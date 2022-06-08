Немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси

Немецкая Volocopter показала первый успешный полет собственного аэротакси5
- 8.06.2022, 21:45
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Видеофакт.
Немецкая компания Volocopter продемонстрировала первый успешный полет электрического аэротакси VoloConnect. Планирует начать предоставлять услуги уже в 2026 году.
Об этом пишет New Atlas.
Полет длился 2 минуты и 14 секунд. Интересно то, что он был осуществлен еще в мае, однако компания решила продемонстрировать его только сейчас.
Во время полета оценивались:
передвижение аппарата на низкой и высоких скоростях;
способность переходить между вертикальным и горизонтальным полетами;
способность компенсировать неисправность двигателя во время полета.
Аэротакси рассчитано на перевозку четырех пассажиров. Максимальная скорость транспорта составляет до 25 км/ч, а расстояние полета - до 100 км.