Украинские защитники уничтожили почти полностью 15-ю мотострелковую бригаду РФ 1 9.06.2022, 8:22

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фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Из личного состава бригады остались боеспособными только 25% военнослужащих.

За три месяца войны общие потери российских оккупационных войск составили уже более 31 500 человек, но эти данные не учитывают раненых и больше не боеспособных военнослужащих. Генеральный Штаб ВСУ в ежедневной утренней сводке сообщил, о выводе из строя 75% личного состава отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

"В боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады" - говорится в сообщении.

Однако, где именно воевала 15-я отдельная мотострелковая бригада, не сообщается.

В целом, за предыдущие сутки, ВСУ только в Донецкой и Луганской областях, отбили 7 атак врага и уничтожили 3 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 единицы автомобильной техники противника, а также сбили 6 российских беспилотников типа "Орлан-10".

Оперативное командование "Юг" ранее сообщало, что в результате артиллерийско-минометной дуэли украинских защитников и оккупантов, удалось уничтожить, в трех разных населенных пунктах Херсонской области, три полевых состава боеприпасов россиян.

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