В Минске заработали первые светофоры с проекцией на дорогу 11 9.06.2022, 21:41

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Фотофакт.

Во Фрунзенском районе Минска заработали светофоры, аналогов которым в столице еще нет, сообщает пресс-служба столичной ГАИ. Это пилотный проект по дополнительному информированию пешеходов в темное время суток.

Эти светофоры направляют на тротуар перед пешеходным переходом световую проекцию. Цвет проекции дублирует сигнал пешеходного светофора, таким образом, пешеходам не нужно поднимать взгляд, чтобы разглядеть цвет сигнала.

По информации ГАИ, первые светофоры нового типа установили у столичной гимназии № 43, а также возле Парка имени Уго Чавеса.

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