В Беларуси 1 июля ввели в обращение новую банкноту: как она выглядит

В Беларуси 1 июля ввели в обращение новую банкноту: как она выглядит5
- 1.07.2022, 10:52
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Фотофакт.
С 1 июля этого года в Беларуси выпущена в обращение новая сторублевая банкнота. В целом она выглядит почти так же, как купюра образца 2016 года. При этом некоторые новшества все-таки есть, к примеру, изменилась степень защиты, пишет zerkalo.io.
Дизайн новой банкноты схож с той, что уже находится в обращении.
При этом с банкноты убрали реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи экс-председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича, а также год образца банкноты «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2022».
На банкноте также обновили изображение архитектурного сооружения на лицевой стороне (замок Радзивиллов в Несвиже), а также указали название замка. Напомним, на лицевой стороне изображен замок Радзивиллов, что в Несвиже Минской области, на оборотной — коллаж, посвященный теме театра и народных праздников (скрипка, бубен, жалейка и символы народных праздников: «калядная зорка», коза, театр «Батлейка»).
Размер банкноты не менялся — 151×72 мм.
Скриншот с сайта НБ Беларуси
Скриншот с сайта НБ Беларуси
Степеней защиты стало 13, на старой — 12:
Водяной знак
Защитная нить
Защитные волокна
Совмещающееся изображение
Металлографская печать
Анти копировальная сетка
Микротекст
Серийный номер
Метка для людей с ослабленным зрением
Скрытое изображение
Защитный элемент Spark®Live (в старой купюре был элемент защиты MASK™)
Люминесценция в ультрафиолетовых лучах
Изображения в инфракрасном диапазоне спектра.