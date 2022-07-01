В Беларуси 1 июля ввели в обращение новую банкноту: как она выглядит 5 1.07.2022, 10:52

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Фотофакт.

С 1 июля этого года в Беларуси выпущена в обращение новая сторублевая банкнота. В целом она выглядит почти так же, как купюра образца 2016 года. При этом некоторые новшества все-таки есть, к примеру, изменилась степень защиты, пишет zerkalo.io.

Дизайн новой банкноты схож с той, что уже находится в обращении.

При этом с банкноты убрали реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи экс-председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича, а также год образца банкноты «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2022».

На банкноте также обновили изображение архитектурного сооружения на лицевой стороне (замок Радзивиллов в Несвиже), а также указали название замка. Напомним, на лицевой стороне изображен замок Радзивиллов, что в Несвиже Минской области, на оборотной — коллаж, посвященный теме театра и народных праздников (скрипка, бубен, жалейка и символы народных праздников: «калядная зорка», коза, театр «Батлейка»).

Размер банкноты не менялся — 151×72 мм.

Скриншот с сайта НБ Беларуси

Скриншот с сайта НБ Беларуси

Степеней защиты стало 13, на старой — 12:

Водяной знак

Защитная нить

Защитные волокна

Совмещающееся изображение

Металлографская печать

Анти копировальная сетка

Микротекст

Серийный номер

Метка для людей с ослабленным зрением

Скрытое изображение

Защитный элемент Spark®Live (в старой купюре был элемент защиты MASK™)

Люминесценция в ультрафиолетовых лучах

Изображения в инфракрасном диапазоне спектра.

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