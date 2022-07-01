Оккупанты в Ровеньках запаниковали из-за ударов американских HIMARS 10 1.07.2022, 11:13

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В городе произошел взрыв на нефтебазе.

Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS, передает obozrevatel.com.

Фото происшествия опубликовали в Telegram-канале "Быстрый фокус". В пропагандистских Telegram-каналах заявили, что огонь якобы велся из Бахмута, который расположен в 115 км от Ровенек.

В России всполошились, что американцы могли поставить Украине вместе с HIMARS боеприпасы семейства AFOM, которые имеют дальность до 300 км. Официально было объявлено только о поставке ракет дальностью до 80 км.

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