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В Мариуполе заметили заместителя Шойгу

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  • 1.07.2022, 14:07
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В Мариуполе заметили заместителя Шойгу

Пропагандисты «засветили» подробности, которые могут пригодиться украинским партизанам.

Россия продолжает делать вид, что занимается "восстановлением" захваченных ее войсками городов Украины. Ради пропагандистской картинки для росТВ на днях в Мариуполь прибыла "инспекция" от главы российского минобороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщил украинский советник мэра города, политик и активист Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он опубликовал фрагмент видео с визита российского чиновника.

Речь идет о заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове. Он приехал во временно оккупированный Мариуполь якобы с "инспекцией" строительства фортификаций жилых кварталов.

В ролике пропагандисты показали лишь часть какой-то стройплощадки и кортеж российского чиновника возле него. Тогда как разрушенная оккупантами инфраструктура в кадр не попала.

"Знаем, что осталось за кадром пропаганды (и об аэропорте, и о порте, и об окопах в направлении Мангуша – Никольское)", – подчеркнул Андрющенко.

В то же время он иронически выразил благодарность пропагандистам за то, что показали подробности кортежа Иванова и вертолет, на котором тот прибыл.

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