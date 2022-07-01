В Мариуполе заметили заместителя Шойгу 2 1.07.2022, 14:07

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Пропагандисты «засветили» подробности, которые могут пригодиться украинским партизанам.

Россия продолжает делать вид, что занимается "восстановлением" захваченных ее войсками городов Украины. Ради пропагандистской картинки для росТВ на днях в Мариуполь прибыла "инспекция" от главы российского минобороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщил украинский советник мэра города, политик и активист Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он опубликовал фрагмент видео с визита российского чиновника.

Речь идет о заместителе министра обороны РФ Тимуре Иванове. Он приехал во временно оккупированный Мариуполь якобы с "инспекцией" строительства фортификаций жилых кварталов.

В ролике пропагандисты показали лишь часть какой-то стройплощадки и кортеж российского чиновника возле него. Тогда как разрушенная оккупантами инфраструктура в кадр не попала.

"Знаем, что осталось за кадром пропаганды (и об аэропорте, и о порте, и об окопах в направлении Мангуша – Никольское)", – подчеркнул Андрющенко.

В то же время он иронически выразил благодарность пропагандистам за то, что показали подробности кортежа Иванова и вертолет, на котором тот прибыл.

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