Генштаб ВСУ: Россия развернула призывную кампанию на Дальнем Востоке 8 1.07.2022, 19:37

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Россияне пытаются компенсировать значительные потери военных.

Российская Федерация на фоне потерь на украинских фронтах развернула активную призывную кампанию на Дальнем Востоке, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ, на его территории проводится активная призывная компания", - говорится в сообщении.

В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва во Владивостоке и Сергеевке, где находится пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ.

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