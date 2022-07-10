Ученые обнаружили неожиданную пользу кофе для почек
- 10.07.2022, 8:34
- 3,938
В эксперименте участвовали почти пять тысяч человек.
Специалисты выяснили, что увеличение потребления кофеина может способствовать снижению риска смерти у людей с хронической болезнью почек, пишет storinka.com.ua.
В эксперименте участвовали 4863 человека, которых выбрали случайным образом. Ученые пришли к выводу, что у пациентов, потреблявших большее количество кофеина, риск смерти снизился почти на 25% за пять лет по сравнению с теми, кто принимал меньше этого вещества.
- Снижение смертности наблюдалось даже после рассмотрения остальных важных факторов: возраста, пола, расы, курения, других заболеваний и пищевых привычек исследуемых, - отметили специалисты.
Защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов.
Кофеин в основном содержится в кофе, чае и безалкогольных напитках. По оценкам ученых, даже небольшой оздоровительный эффект этого вещества может оказать существенное влияние на общественное здравоохранение.