Ученые обнаружили неожиданную пользу кофе для почек 10.07.2022, 8:34

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В эксперименте участвовали почти пять тысяч человек.

Специалисты выяснили, что увеличение потребления кофеина может способствовать снижению риска смерти у людей с хронической болезнью почек, пишет storinka.com.ua.

В эксперименте участвовали 4863 человека, которых выбрали случайным образом. Ученые пришли к выводу, что у пациентов, потреблявших большее количество кофеина, риск смерти снизился почти на 25% за пять лет по сравнению с теми, кто принимал меньше этого вещества.

- Снижение смертности наблюдалось даже после рассмотрения остальных важных факторов: возраста, пола, расы, курения, других заболеваний и пищевых привычек исследуемых, - отметили специалисты.

Защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов.

Кофеин в основном содержится в кофе, чае и безалкогольных напитках. По оценкам ученых, даже небольшой оздоровительный эффект этого вещества может оказать существенное влияние на общественное здравоохранение.

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