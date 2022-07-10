Стали известны подробности удара ВСУ по базе Росгвардии в Херсоне 8 10.07.2022, 16:50

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Оккупанты в панике.

Украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар. Об этом в Facebook сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она еще горела от утренних попаданий в 5 утра, а потом снова, когда попали в 10", - отметил он.

Хлань добавил, что очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.

"При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?", - добавил депутат.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко в Telegram пишет, что в результате удара в Херсоне у оккупантов есть потери.

"По моей информации попали в казармы Росгвардии. Много 200-х", - сообщил нардеп.

Вместе с тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук добавил: "Сейчас там пожар и все дымится. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей".

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