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В Полоцке на территории «Технолит» прогремел еще один взрыв

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  • 10.07.2022, 17:38
  • 5,478
В Полоцке на территории «Технолит» прогремел еще один взрыв

Видеофакт.

В Полоцке взорвали еще кузнечный цех бывшего завода «Технолит». Цех уничтожили направленным подрывом используя 50 кг взрывчатки, пишет телеграм-канал «БОР».

Ранее, 17 июня на этой же производственной площадке был произведен целенаправленный технический взрыв первого здания — бывшего литейного цеха завода.

89,02% акций предприятия принадлежит государству. В течение нескольких последних лет оно работало со значительными убытками. Теперь на этом месте планируют построить рынок.

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