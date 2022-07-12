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Террорист Гиркин обвинил «картонного маршала» Шойгу после подрыва ВСУ складов РФ в Новой Каховке

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  • 12.07.2022, 7:58
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Террорист Гиркин обвинил «картонного маршала» Шойгу после подрыва ВСУ складов РФ в Новой Каховке

У бывшего главаря боевиков «ДНР» — новый приступ истерики.

Террорист и сотрудник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин обрушился с критикой на военно-политическое руководство страны после очередной атаки ВСУ по российским складам в Херсонской области.

Реакцию Гиркин выложил в Telegram, передает УНИАН.

Боевик отметил, что украинские войска эффективно уничтожают склады боеприпасов оккупантов, в то же время командование МО РФ ничего с этим не делает.

"Пока в Кремле продолжают неторопливо жевать привычные сопли - уважаемые украинские партнеры деловито уничтожают всё, до чего им удается дотянуться с помощью "Хаймерсов", "трёх топоров" и "Цезарей", которые наше МО (в лице генерал-болтолога Конашенкова и его Сиятельного Шефа - Фанерного Маршала) "щёлкает как орешки".

Украинцы строго последовательны в своих первоочередных интересах", - написал террорист.

В приоритете ВСУ - склады боеприпасов и российские системы ПВО, считает Гиркин: "Вот прямо сегодня вечером - "подняли на воздух" очередной склад боеприпасов в Новой Каховке".

Вечером, 11 июля, на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ пишут, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждают, что удар был нанесен по жилому кварталу.

О потерях оккупантов пока неизвестно.

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