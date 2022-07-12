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Путину придется идти на поклон

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  • Константин Боровой
  • 12.07.2022, 8:45
  • 17,148
Путину придется идти на поклон
Константин Боровой

Когда это произойдет?

Эта война «финансируется» Западом. Путин получает более миллиарда долларов в день. И при неработающей экономике, при действительно ужасных санкциях все это продолжает работать.

При сегодняшних условиях там (у россиян – ред.) не хватает каких-либо ресурсов, они ими перебрасываются из разных направлений, но попытка решать эту задачу (создание новых источников ресурсов) делается, уже есть наемники. Здесь источник не безграничный, но, к сожалению, не безграничный источник и у Украины.

А ограничительные функции – их несколько. Деньги. Во-вторых, европейцев интересует проблема энергоносителей, ископаемых. Особенно будет их волновать все зимой. Возможно, поэтому придется закрыть какой-то бизнес, поскольку газ слишком дорогой. Но оставить без отопления граждан никто не может.

Сейчас очень активно ищут альтернативные источники энергоносителей, решается эта проблема, но, похоже, что проблема зимы решится как-то иначе, чем наступление зимы, когда в Москве 10 октября начинают топить, если холодно, если температура падает ниже 10 градусов.

То есть, до октября (все называют август, оптимисты говорят о том, что это может произойти быстрее) Россия безусловно будет пытаться выйти на результаты переговоров. Не просто переговоров – путину нужны определенные результаты. Пока убедить на поле боя Зеленского и граждан Украины в том, что нужно стать более сговорчивым, Путину не удается, к счастью.

Константин Боровой, youtube.com

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