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«Дело ортопедов» помогло бизнесу подруги Лукашенко?

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  • 12.07.2022, 16:55
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«Дело ортопедов» помогло бизнесу подруги Лукашенко?

В конце марта по всей Беларуси прошли массовые задержания врачей.

«Дело ортопедов», в ходе которого задержали 35 врачей, помогло бизнесу подруги Виктора Лукашенко, утверждает Белоруский расследовательский центр.

Речь идет о бизнесе Людмилы Неронской, чья клиника «Мерси» стала монополистом на белоруском рынке эндопротезирования. Расследователи установили, что Неронская имеет тесные связи с семьей Виктора Лукашенко, сообщает mediazona.by.

По данным БРЦ, клиника «Мерси» единственная в Беларуси продолжает устанавливать импортные протезы, но по цене в три раза дороже, чем раньше их делали в государственных больницах. В государственных же больницах с такими протезами больше не работают, поскольку из-за «дела ортопедов» медучреждения подверглись внеплановым проверкам, а у некоторых даже приостановили лицензию, объясняют расследователи. Владельцы клиники связаны с бизнесменами из окружения Лукашенко Алексеем Олексиным и Александром Зайцевым, ранее писали журналисты БРЦ.

Помимо этого, в Беларуси есть еще один медицинский центр, связанный с ними, говорится в материале. Это «Нео», новую клинику которого недавно построили в Ждановичах на месте бывшей грязелечебницы.

Реконструкцией здания занималась компания «Тагер Инвест», которая ранее построила Олексину спортивно-стрелковый комплекс. «Тагер Инвест» принадлежит дочери Олега Герасима Елене и Ирине, жене Павла Татарицкого, директора еще одной компании Олексина «Эково».

Клиники принадлежат частной компании «Неонафта», которой вместе с Олегом Герасимом владеют Лидия Ушакова и Олег Петров. Как выяснили расследователи, Ушакова и Петров — бывшие сотрудники компаний бизнесменов Олексина и Воробья.

18 апреля КГБ раскрыл детали «дела ортопедов», по которому силовики задержали 40 человек: 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Их обвиняют в получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК).

По данным КГБ, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм.

28 апреля издание «Зеркало» сообщало, что как минимум восемь задержанных по «делу ортопедов» вышли из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении, а некоторые из них вернулись на рабочие места.

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