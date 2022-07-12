В Донецке горит и детонирует очередной склад с боеприпасами оккупантов 6 12.07.2022, 17:28

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За неделю украинские воины уничтожили более десяти таких складов.

В Петровском районе временно оккупированного Донецка во вторник, 12 июля, снова прогремели взрывы и разгорелся пожар. Удар был нанесен по району Донецкого завода транспортного оборудования, сообщает "Обозреватель".

Видео с места попадания появились в Telegram-каналах. На кадрах видно, что над городом поднялся дым.

Очевидцы отметили, что слышали, как детонируют снаряды. "Попали в очередной склад боеприпасов", – написали в сети.

Попадание по заводу подтвердили и "власти" города. Гауляйтер Алексей Кулемзин при этом умолчал об уничтоженных боеприпасах.

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