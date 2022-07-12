Ученые идентифицировали таинственного «владыку вселенной», который упоминался в древней Пальмире 12.07.2022, 18:19

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Загадочное божество упоминалось как «тот, чье имя благословлено навеки».

Ученые из Университета Вроцлава в Польше заявили о том, что им удалось идентифицировать загадочного бога, который упоминается в надписях из древнего города Пальмира, расположенного на территории современной Сирии. Это божество упоминается в многочисленных арамейских записях как «тот, чье имя благословлено навеки», «владыка вселенной» и «милостивый», сообщает Science Alert.

Пальмира существовала на протяжении тысячелетий. Две тысячи лет назад она играла важную роль торгового города, соединявшего Римскую империю с азиатскими путями, такими как Шелковый путь.

Для того, чтобы выяснить, кем же было это древнее божество, исследователи сравнили надписи из Пальмиры с теми, которые были обнаружены по всей Месопотамии и датировались первым тысячелетием до нашей эры. Оказалось, что богов, которым поклонялись в Месопотамии, называли теми же именами, что и неизвестное божество из Пальмиры.

Например, Бел-Мардук — верховный бог Вавилона — также именовался «милосердным». Фраза «владыка мира» - титул, похожий на «владыка вселенной», иногда использовалась для обозначения Баалшамина, бога неба.

Кроме того, когда люди писали призывы к божественному вмешательству, они не всегда обращались к конкретному богу, а скорее к любому божеству, который мог прислушаться их молитвам.

«Не было ни одного анонимного бога, каждый бог, который выслушивал просьбы и проявлял благосклонность к просьбам, заслуживал вечной хвалы», — заявила автор исследования Александра Кубяк-Шнейдер.

Ученые, которые не принимали участия в исследовании, с осторожностью отнеслись к выводам Кубяк-Шнейдер. Они отметили, что научное сообщество рассмотрит предложенную гипотезу и каждый исследователь решит для себя сам, поддерживать ли ее. Другие ученые заявили о том, что обезличенное обращение, действительно может быть адресовано нескольким божествам. Вместе с тем, они обратили внимание на то, что тексты из Месопотамии, которые изучала Кубяк-Шнейдер, были написаны за тысячу лет до текстов из Пальмиры.

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