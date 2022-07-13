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ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО: эксперт спрогнозировал последствия

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  • 13.07.2022, 14:49
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ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО: эксперт спрогнозировал последствия

Эффект будет заметен через две недели.

Защитники Украины начали крушить противовоздушную оборону армии РФ.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Мы стали наблюдать, как начали взрываться склады с боеприпасами, боекомплектами, командные пункты, пункты управления. Это имело неприятные последствия именно для передовых подразделений, которые использовались в так называемом наступлении.

Они вынуждены сбавить темп наступления, потому что у них начала разрушаться система управления и обеспечения, именно за счет того, что не хватает боеприпасов и нет стопроцентной эффективной связи и управления за счет уничтожения командных пунктов и пунктов управления", - заявил Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что через две недели россияне потеряют любой потенциал для наступления.

"ВСУ находятся в формате первого этапа, именно уничтожение российской системы управления и обеспечения войсками. Этой ночью мы увидели, как возле Луганска ликвидировали базу ПВО. Это уже началась вторая фаза первого этапа - мы начали уничтожать их противовоздушную оборону. Неделя, две недели и эта фаза будет также завершена и вообще говорить о каких-то глобальных наступательных возможностях россиян мы не сможем, их не будет", - считает Коваленко.

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