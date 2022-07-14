Цена на нефть упала до довоенного уровня 2 14.07.2022, 21:52

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Цена опустилась до $95 за баррель.

Цена на нефть марки Brent в четверг ненадолго опустилась до $95 впервые с февраля 2022 года. Американский сорт нефти WTI подешевел почти до $91, также откатившись на довоенный уровень, пишет Reuters.

Падение нефтяных котировок происходит несмотря на сокращение экспорта сырой нефти из России и связано со страхом рецессии, то есть снижения экономической активности, которое сократит спрос на сырьевые товары.

"Очевидно, что в нефтяном уравнении фокус сейчас на стороне спроса", – говорит аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамас Варга.

13 июля стало известно, что инфляция в США впервые с 1981 года превысила 9%. Инвесторы ожидают, что Федрезерв отреагирует на это резким повышением процентных ставок. Это сделает еще сильнее и так высокий курс доллара, но может замедлить экономический рост в США и даже спровоцировать сокращение экономики.

Во-вторых, дорогой доллар делает стоимость нефти дороже для покупателей не из США. "Сильный доллар создает медвежий тренд цен на нефть. Интересно, что физический спрос все еще большой, но изменение настроений финансовых инвесторов становится доминирующей движущей силой", — заявил Варга.

Сигналы из Европы и Китая также не способствуют ценам на нефть.

Европейская комиссия ухудшила прогноз экономического роста в ЕС и повысила ожидаемый уровень инфляции до 7,6%, а в Китае суточный импорт нефти падает на ожиданиях новых коронавирусных локдаунов.

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