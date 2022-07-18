Что происходит в магазинах после сообщений о массовой скупке сахара в Бресте и Пинске? 6 18.07.2022, 13:46

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Цены на сахар могут значительно вырасти.

В соцсетях появилось видео, как вечером 17 июля в Бресте люди массово скупают сахар. Его практически не осталось на полках, а покупатели чуть ли не дрались из-за последней пачки. До этого в областном центре кто-то пустил слух, что сахар скоро подорожает до 4 рублей.

Утром 18 июля intex-press.by прошелся по магазинам и посмотрел, как обстоят дела с сахаром в городе Барановичи.

Во всех четырех магазинах, различных торговых сетей, где были журналисты, сахар свободно стоял на полках и стеллажах. Продавался он по цене от 2,48 до 2,59 рубля за килограмм.

Продавцы рассказали, что не заметили повышенного спроса на сладкий продукт в эти дни — покупают как обычно в сезон закаток.

— Сегодня кто-то только купил сразу две упаковки, — призналась продавец в одном из магазинов. – Про предстоящее подорожание сахара, я не знаю, нам новых цен не доводили. Хотя какие-то слухи были, что может быть повысится цена до 4-5 рублей. Но видимо это только слухи.

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