«Ценовые метаморфозы на белорусских рынках шокируют» 3 2.07.2022, 15:11

7,158

На сколько подорожали за год овощи и фрукты?

Продолжаем анализировать стоимость сезонных овощей, ягод и фруктов на брестской «колхозке». Сравнили этот год с прошлым. Ценовые метаморфозы местами шокируют, пишет «Брестская газета».

Сегодня на прилавках Брестского центрального рынка изобилие продуктов. Лето. Так и должно быть. Сезонные ягоды, овощи и фрукты, как говорится, на любой вкус. Но на кошелек ли?

Начнем с клубники. Если в мае этого года первая летняя ягода стоила от 15 до 26 рублей, то в июне заметно упала в цене. Разгар сезона. Сейчас за кило клубники просят от 6 до 10 рублей. К слову, в июне 2021 года она стоила так же – 6,50 – 10 рублей.

А вот абрикос в этом году заметно подорожал. То ли урожай не тот, то ли просто продавцы «думают наперед». В прошлогоднем июне абрикосы можно было купить и за 5,45 рублей, сегодня на «колхозке» их продают за 9-10 рублей. Цена выросла на 83,4%.

А что с черешней? В этом году на рынке можно встретить турецкую, румынскую и беларускую. Ценник на нее колеблется от 10 до 12 рублей. В прошлом году на прилавках рынка она стоила от 4 до 9 рублей. Если взять максимальную цену в 12 и 9 рублей, то ее рост составил 33%.

Такая же история и со сливой. Сегодня ее цена – 10-12 рублей, а на конец июня-начало июля 2021-го года – 9. Та же прибавка в 33%.

Что с арбузом и дыней?

В последний июньский день за кило полосатой ягоды просили 3,50 рублей. В аналогичный период прошлого года арбуз стоил 2-3 рубля. Разница сравнительно небольшая.

Ароматная дыня в этом году стоит 6 рублей за килограмм, а в прошлом году в это же время за нее просили всего 3,50. Выходит, подорожала на 71,4%.

Перейдем к овощам и сравним ценники за прошлый месяц и год. Итак, помидоры. 31 июня 2022 цена килограмма этих красных (и не только) овощей колебалась от 3 до 6 рублей. В зависимости от сорта. В мае помидоры стоили заметно дороже – от 7,50 до 8,50. Заглянем в наш архив и посмотрим, а как же обстояло дело с ценами в прошлом году? В начале июля 2021 года помидоры стоили от 3,50 до 4 рублей. Дешевле, чем в этом году почти на 50%.

Следующие на очереди – огурцы. Сегодня за кило свежих зеленых овощей придется выложить от 1,50 до 2,30. В прошлом месяце – 5,50, а в прошлом году – 1,77 – 2,50. Хм, выходит огурцы выпадают из общего тренда подорожания. И как оказалось – не только огурцы.

Аналогичная история и с белокочанной капустой. В первый месяц лета 2021 и 2022 года ее стоимость колебалась в районе 1,20 -1,30, а весной, в мае этого года за кило надо было отдать 3,50. Ну, такое… Выходит, разница в цене между маем и июнем составила ни много, ни мало – 170%. Нехило.

Подешевела в этом году и свекла: июнь 2022 – 2 рубля, июнь 2021 – 3,41 – 4,50. Это 125% разницы в пользу сегодняшнего покупателя.

А вот кабачки придерживаются тенденции общего подорожания. В последний июньский день 2022-го они стоили 2,50 рубля, а в первых числах июля прошлого года – меньше рубля.

Чеснок сегодня стоит на рынке 10 рублей за кило. А в первых числах июля 2021 года чеснок в Бресте стоил 7-8 рублей. Отгонять «злых» духов в этом году стоит дороже на 25%.

Цены актуальны на 31 июня 2022 года

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».