Угроза вторжения Беларуси: во Львове решили усилить оборону города 4 2.07.2022, 15:28

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Мэр города рассказал о принятых мерах.

Во Львове готовятся к возможному вторжению белорусских войск. Власти решили усилить оборону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность. Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси", - написал мэр.

По итогам совещания было решено создать в каждом районе города штаб обороны и провести дополнительную подготовку терробороны. Однако ТрО пока не планируют переводить на круглосуточное дежурство.

Также власти рассматривают вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников горсовета и коммунальных предприятий.

Кроме того, город продолжит формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

Садовой призвал горожан готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа.

"Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а враг не должен иметь достаточно информации для проведения провокаций", - добавил городской голова.

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