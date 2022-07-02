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На белорусской границе скопились впечатляющие очереди из фур

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  • 2.07.2022, 16:54
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На белорусской границе скопились впечатляющие очереди из фур

Больше 2,6 тысяч большегрузов ожидают выезда из страны.

Больше 2,6 тысяч фур ожидают возможности въехать в сопредельные с Беларусью страны ЕС на границе, следует из данных Госпогранкомитета.

Самые впечатляющие очереди из фур — на белорусско-литовской границе. В одном только пункте пропуска Каменный лог стоит больше тысячи большегрузов. Всего в этом напревлении въезда ждут больше 1,8 тысяч большегрузов.

В сравнении с этим очереди на белорусско-польской границе незначительные — въезда в Польшу ждут 470 фур. В направлении Латвии возможность въехать в ЕС ожидают 280 фур.

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