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ВСУ отбили несколько атак на разных направлениях, освобожден поселок на Херсонщине

  • 2.07.2022, 20:45
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ВСУ отбили несколько атак на разных направлениях, освобожден поселок на Херсонщине

Вечерняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины.

Вооруженные Силы Украины отбили несколько атак врага на разных направлениях. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба по состоянию на 18:00 субботы.

На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. На нескольких направлениях отражен вражеский штурм.

"Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины в очередной раз успешно отбили", - отмечает Генштаб.

На Харьковском направлении враг обороняет ранее занятые позиции и обстреливает из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатине и Чепель.

"Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар неподалеку от верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БпЛА "Орлан-10", - сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, а также ведут воздушную разведку БПЛА. Один населенный пункт освобожден.

"По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка", - сообщает Генштаб.

На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку Ивано-Дарьевки и Золотаревки и по результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодеми и Берестового.

"Возле последнего осуществили разведку боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти", - отмечают в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии различных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки.

"Наносил авиаудары неподалеку Павловки. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его назад", - сообщает Генштаб.

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