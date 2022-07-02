В правительстве Украины назвали возможные сроки вступления страны в ЕС
- 2.07.2022, 21:29
Украина не будет затягивать с выполнением задач, которые необходимы для членства.
Украина планирует стать частью Европейского Союза в рекордные сроки. Процесс поступления займет до пяти лет. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишинa.
"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, ведь они зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Это (процесс вступления - ред.) займет до десятка лет, до пятилетки", - ответила министр на вопрос о сроках вступления в ЕС.
Также она подчеркнула, что Украина не будет затягивать с выполнением задач, которые необходимы для членства.
"Мы точно не допустим затягивания процесса расширения. Мы выполнили свою часть задач, сможем перейти к переговорам и политически присоединиться к ЕС в рекордные сроки. Так же, как мы стали кандидатом", - добавила Стефанишин.