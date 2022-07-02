Завтра днем в Беларуси будет до +33°С 2.07.2022, 21:36

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

3 июля Беларусь останется в очень теплой воздушной массе, по западной половине страны погоду обусловит атмосферный фронт, медленно смещающийся в северном направлении. Ожидается переменная облачность, сообщает сайт pogoda.by.

Преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами по Брестской и Гродненской областям сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +27..+33°С, по западу +22..+26°С.

4 июля республика останется в неустойчивой, очень теплой воздушной массе тропического происхождения. Сохранится переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +25..+31°С, по юго-востоку до +33°С

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