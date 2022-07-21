В Китае вспыхнули протесты из-за банковского коллапса 21.07.2022, 18:31

Видеофакт.

В Китае вспыхнули протесты из-за заморозки вкладов Народного банка Китая. Унять «несогласных» на улицы выехали танки.

Об этом сообщает Firstpost.

События развернулись в среду, 20 июля, в провинции Хенань. Тысячи вкладчиков вышли на улицы с требованием к банку вернуть им заблокированные деньги. Это произошло после объявления Хенанского отделения Народного банка Китая о том, что сбережения его клиентов - это “ инвестиционные продукты», поэтому не могут быть изъяты.

Впоследствии в городе были замечены танки Народно-освободительной армии Китая. По информации местных СМИ, таким образом власти хотят запугать протестующих.

Медиа сравнивают эту ситуацию с событием, произошедшим 4 июня 1989 года, когда китайская армия на площади Тяньаньмэнь в Пекине силой подавила восстание студентов. По разным данным тогда погибли и получили травмы от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Данное событие жестко цензурируется китайскими властями в сети Интернет и в СМИ.

Следует заметить, что протестные настроения возникли против Народного банка Китая в апреле 2022 года, когда несколько отделений банка заморозили депозиты людей, мотивируя «дефицитом» наличных денег. Тысячи вкладчиков потеряли доступ к сбережениям. С этого времени в провинции Хэнань происходили столкновения между полицией и вкладчиками.

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