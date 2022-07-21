Выборы премьера Великобритании: Трасс увеличила отрыв от Сунака 21.07.2022, 20:38

Данные опроса.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс увеличила свой отрыв от бывшего главы министерства финансов Риши Сунака, тоже претендующего на пост лидера Консервативной партии.

Об этом сообщает Sky News.

По данным опроса агентства YouGov, проведенного в вечер среда-утро четверга, Трасс получит 62% голосов консерваторов, тогда как Сунак – 38%, то есть разрыв составляет 24%. Днем ранее этот показатель оценивался в 20%.

Отметим, что во вторник, когда был опубликован последний опрос, штаб бывшего министра финансов утверждал, что там «имеют определенный импульс и сокращают разрыв», но новый опрос это опровергает.

Трасс побеждает Сунака в каждой возрастной категории, среди мужчин и женщин, а также среди тех, кто поддержал Brexit на референдуме 2016 года. Сунак имеет преимущество только среди тех, кто выступил против выхода Британии из ЕС.

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