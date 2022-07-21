Белорус выловил на Припяти сома в человеческий рост 3 21.07.2022, 21:56

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Фотофакт.

Четверг выдался удачным для семьи рыбаков на Припяти в Пинске. Отец и сын выловили в полесской реке огромного сома в человеческий рост, которого не смогли даже полностью взвесить. Об этом младший из рыбаков рассказал в соцсетях.

По словам молодого человека, сома поймали в полдень. Рыбалку вели из лодки на спиннинг. Попалась рыба на блесну.

«Примерно 40 минут отец тянул. Сом это время поводил его по ямам, порой отец думал, что рыба перевернет лодку, и были мысли уже отрезать плетенку», — рассказал парень.

Но все же рыбак в этом бою победил. Сома вытянули.

«Под рукой был безмен, показывающийся до 25 кг, не хватило его мощности для измерения веса этого сома — зашкаливала стрелка. Но по ощущениям, отец сказал, что сом весит минимум тридцатку», — говорит полешук.

По словам парня, сома в итоге отдали бабушке — она лучше знает, как с ним обойтись.

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