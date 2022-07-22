Где дешевле продукты: сравниваем цены в Польше и Беларуси 22.07.2022, 10:44

Порой цифры на ценниках отличаются в разы.

Белорусская пропаганда регулярно вещает о проблемах у соседей. Излюбленные темы госСМИ — инфляция, дефицит продуктов в магазинах западных стран. Сайт Charter97.org решил сравнить стоимость продуктов в Беларуси и соседней Польше. Цены на белорусские продукты мы взяли из интернет-магазина сети «Евроопт», а в Польше посмотрели сайт популярной сети «Ашан». Для удобства читателей мы перевели цены в злотых в белорусские рубли.

Лето — сезон овощей и фруктов, поэтому с них мы и решили начать.

Помидоры в белорусском магазине можно купить по цене 5 рублей 29 копеек за килограмм.

В польском магазине цена оказалась ниже — 3,99 за кило.

Перец в белорусской «Е-доставке» продается в ценовом диапазоне 10,99 — 11,89 рублей за килограмм.

В польском «Ашане» ценовая разбежка более заметна и зависит от сорта овоща. За зеленый перец просят 4 рубля 85 копеек в эквиваленте, за красный — 7,49 за желтый — 7,71 за килограмм.

Акционный картофель в белорусском магазине обойдется в 1 рубль 99 копеек за килограмм, без акции — 2,43.

В польском магазине цена гораздо ниже. Дешевый молодой картофель продают по 53 копейки за килограмм, ранний — 1,22.

Килограмм моркови в «Евроопте» обойдется в 2 рубля 85 копеек

В Польше за нее просят в два раза меньше — 1,34.

Лук в белорусском магазине продают по 2 рубля 39 копеек за килограмм.

В Польше — 1,29.

Свежие огурцы в Беларуси и Польше стоят практически одинаково — по 2 рубля 69 копеек за кило.

За килограмм баклажанов в белорусском магазине придется отдать 7,95.

В Польше дешевле — 5 рублей и 7 копеек.

Цены на цукини в Беларуси и Польше примерно одинаковые. В Беларуси этот овощ можно купить по 2 рубля 49 копеек за кило, польский — 2,42.

Если цены на овощи не так сильно разнятся, то на некоторые фрукты и ягоды цены отличаются в разы.

Голубику в Беларуси предлагают по 44 рубля 72 копейки за килограмм.

Польская обойдется гораздо дешевле — 19,42.

Килограмм малины в белорусском магазине стоит 65 рублей 52 копейки.

В Польше — 26,74.

Персики в Беларуси стоят 6 рублей 55 копеек за кило.

Польский магазин их предлагает по 4,31 за килограмм.

В Беларуси за килограмм зеленого винограда придется отдать 9 рублей 19 копеек, за красный — 11,59.

В польском магазине зеленый виноград стоит дороже красного: 7,88 и 7,17 соответственно.

Килограмм эквадорских бананов белорусская сеть предлагает купить за 3 рубля 69 копеек.

В Польше они дешевле — 2,91.

Крупы – один из важнейших продуктов в рационе человека. Сравниваем цены у нас и наших соседей.

Пакетированная гречка в Беларуси продается по 5 рублей 78 копеек за килограмм.

В Польше этот продукт оказался дороже – 7,41.

С рисом ситуация противоположная. Белорусский магазин за упаковку в 0,7 кг просит 3 рубля 59 копеек. Получаем цену в 5,13 за килограмм.

Польский аналог обойдется в 3 рубля 18 копеек за килограмм.

Макаронные изделия в Польше также дешевле. За спагетти в Беларуси придется отдать 7 рублей 22 копейки за килограмм, в Польше – 4,08.

Цены на зерновой кофе в Беларуси и Польше сильно отличаются. Килограммовая упаковка «Якобс» в белорусском магазине стоит 59 рублей 89 копеек.

В польском магазине — 35,61.

Цены на растворимый кофе марки Nescafé в Беларуси и Польше уже отличаются не так сильно. В белорусском магазине за бодрящий напиток просят 104 рубля и 11 копеек за килограмм.

В польском «Ашане» — 96,07.

В последнее время в Беларуси наблюдается ажиотаж вокруг сахара. Во многих белорусских магазинах его не найти. В Польше сахар присутствует в ассортименте магазинов. Отечественный предлагают по 2,49 рубля, польский обойдется в 2,15.

С солью можно наблюдать противоположную картину. В Беларуси за килограмм йодированной просят 70 копеек, польский аналог обойдется в 97 копеек за упаковку.

В какой-то момент, чтобы не повышать стоимость молока, в Беларуси его решили разливать в меньшую тару. Сейчас вместо литра в бутылки наливают 900 или же 930 миллилитров. Средняя цена за литр получается около 2 рублей.

Средняя цена молока в польской сети — 1,5 рубля за литр.

Если ценовая разбежка на молоко не сильно бросается в глаза, то на молочные продукты она более заметна. Один из самых популярных сыров в мире Гауда в Беларуси стоит 17 рублей 72 копейки за килограмм. В Польше — 12,07.

Традиционный полутвердый сорт сыра Эдам в белорусском магазине предлагают по 18 рублей 28 копеек за килограмм. Польский аналог обойдется в 12,92 рубля.

Представитель сыров натурального вызревания Маасдам в Беларуси продается по 23 рубля 31 копейке за килограмм. В Польше — 16,20.

Средняя цена на яйца в Беларуси составляет около 3 рублей за десяток.

В Польше они немного дороже — примерно 3,24 рубля за десяток.

Перейдем к мясу. Многие цены вас удивят

Куриное мясо обычно дешевле свинины или говядины. Так в Беларуси охлажденную куриную тушку предлагают по 6 рублей 28 копеек за килограмм. В Польше — 6,73.

Куриное филе обойдется дороже. В Беларуси цена 12,39 за килограмм, в Польше ​​— 12,95.

Если курица оказалась дешевле в Беларуси, то цены на свинину гораздо привлекательней в польском магазине. Килограмм предлагают по 12 рублей 49 копеек, а белорусский магазин запросил за похожий продукт гораздо больше — почти 23 рубля.

Цены на говядину в двух магазинах оказались почти одинаковыми. «Евроопт» предлагает килограмм за 22 рубля 69 копеек, «Ашан» — 22,12.

Разбежка цен на колбасные изделия более значительная. Традиционный сыровяленый деликатес из свинины в виде тонкой длинной колбасы с благородной плесенью в Беларуси обойдется в 87 рублей 67 копеек за килограмм. За польский аналог просят значительно меньше — 51,59.

Длинные тонкие колбаски родом из Польши, кабаносы, в Беларуси предлагают по 38 рублей 29 копеек за килограмм. На «исторической родине» они оказались предсказуемо дешевле — 26,59 за килограмм.

Наш список был бы неполным без рыбы. Одной из самых популярных столовых рыб уже очень давно является хек. В белорусском магазине мы нашли его по 14 рублей 85 копеек за килограмм. В Польше он оказался немного дороже — 16,95.

Скумбрия холодного копчения в Беларуси стоит 34,3 рубля за килограмм.

В Польше такой же продукт оказался почти в три раза дешевле — 10,79 белорусских рублей за килограмм.

Что в итоге?

Как видно, большинство продуктов оказались дороже в белорусском супермаркете. И хотя на многие продукты разница в цене не большая, но все же она есть.

Однако средняя зарплата в 2022 году в Польше после вычета налогов составила 4700 злотых — 2539 белорусских рублей.

В Беларуси же для многих зарплата в 600 рублей — предел мечтаний.

Стоит отметить, что ассортимент в польских магазинах намного шире, чем в белорусских. Виной тому — так называемые контрсанкции от режима Лукашенко. Белорусов лишили возможности покупать западные продукты, а вместо них на полках появились аналоги из ЕАЭС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».