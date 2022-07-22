Российский шахматный робот сломал пальцы семилетнему мальчику на турнире в Москве 22.07.2022, 12:13

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Ребенок потянулся за фигурой на доске, когда робот еще не поставил свою.

Российский шахматный робот сломал пальцы семилетнему мальчику во время турнира в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Как сообщают очевидцы, мальчик потянулся за фигурой на доске, когда робот еще не поставил свою и тогда машина схватила ребенка за палец и сжала его так, что кость сломалась.

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