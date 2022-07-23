Что можно купить в Минске за 1 рубль и дешевле? 1 23.07.2022, 16:49

Ценам в Беларуси остается только удивляться.

В Беларуси все сейчас дорожает и растущим ценам остается только удивляться. Тем не менее, myfin.by пробежался по Минску и собрал товары и продукты, которые можно купить всего за 1 рубль (и даже дешевле).

В подземных переходах Минска располагается сеть ларьков-булочных «Сдобушка», где можно отведать свежайшие булочки с различными начинками стоимостью от 80 копеек до 1 рубля. Например, в переходе на площади Якуба Коласа за 80 копеек продается булочка с творогом, и за такую же цену – сдоба с лимонной начинкой. Творожно–маковая булочка стоит чуть дороже – 90 копеек. К слову, в «Сдобушку» за булочками почти всегда собирается очередь покупателей.

В интернет–гипермаркете green–dostavka.by тоже можно заказать мучные сладости за копейки: Маффин ванильный (40 г) за 69 копеек, булочку с корицей (100 г) за 79 копеек и булочку с изюмом «Розина» (100 г) за 95 копеек. В бюджет до 1 рубля вписывается и бисквитное пирожное Snow Max весом 35 г с различными начинками – стоит от 76 до 90 копеек.

И хотелось бы написать, что все эти сладости приедут к вам домой бесплатной доставкой, но есть одно НО: онлайн–магазин бесплатно доставляет заказ от 45 рублей, а в случае меньшей суммы заказа придется заплатить еще 3,99 рублей за доставку.

«Ролтон», жареные семечки и лимонад: перекус за копейки

В магазинах Fix Price можно купить вермишель быстрого приготовления «Ролтон» и упаковку обжаренных семечек по 80 копеек. В «Евроопте» и других магазинах шаговой доступности нашли аналог «Ролтона» – Bistron за 79 копеек.

Еще в «Евроопте» из еды по минимальным ценам продаются глазированные творожные сырки – 79-85 копеек, молоко – 89 копеек, батон и сдоба – 86-99 копеек , йогурты – 99 копеек, пудинг – 89 копеек и каши быстрого приготовления – 59 копеек. Нашли даже пачку крабовых палочек за 89 копеек.

1 рубля достаточно, чтобы порадовать своего домашнего питомца. В «Евроопте» можно купить пакетик влажного корма: для котов – 85-87 копеек, для собак – 79-99 копеек.

Возвращаемся в Fix Price. Жевательная резинка Mentos здесь обойдется покупателям в 1 рубль, а Wrigley's Doublemint – в 80 копеек. Еще за 1 рубль в Fix Price можно найти сухую приправу «Для курицы» (упаковка весом 50 г), а приверженцы здорового образа жизни за такую же сумму смогу купить себе упаковку хлебцов. За копейки даже можно утолить и жажду: бутылка лимонада «Черноголовка» 0,5 л обойдется в 1 рубль, а газированного напитка Fruktomani» такого же объема – 60 копеек.

А в магазинах «Остров чистоты», а также в некоторых других небольших торговых точках шаговой доступности и ларьках, за копейки продаются одноразовые пакетики кофе «3 в 1». Например, кофейный напиток «3 в 1» от торговой марки «Петровская слобода» стоит всего 49 копеек.

Еще один лайфхак, которые знают лишь немногие жители столицы: в магазине алкогольной продукции «Невинный» возле Комаровского рынка при заказе кофе на вынос можно купить маленький вафельный батончик всего за 1 копейку.

Не только еда: какие еще товары можно купить за копейки

В магазинах Fix Price продаются различные непищевые товары стоимостью в 1 рубль и меньше, начиная от школьных тетрадей заканчивая контейнерами для еды. Тетрадь в 18 листов стоит всего 60 копеек, а круглый пищевой контейнер с крышкой емкостью 0,5 литров – 1 рубль. Набор шариковых ручек в количестве 4 штук можно купить в Fix Price за 2,5 рублей. Получается, что стоимость одной ручки из набора – всего 63 копейки.

В небольшом «Евроопте» возле дома тоже нашли тетради. За тонкую в 12 листов попросят от 20 до 35 копеек.

Еще в «Евроопте» журналисты нашли салфетки за 79 копеек и несколько видов самой обычной туалетной бумаги стоимостью от 39 копеек.

В магазине «Остров чистоты» можно приобрести комплект из трех салфеток для уборки «Master Fresh» всего за 1,19 рубля. Как видим, стоимость одной салфетки составляет около 40 копеек, но приобрести только одну салфетку нельзя – поштучно они не продаются. Кстати, в «Острове чистоты» можно купить черную вешалку для одежды всего за 1,02 рубля.

Домохозяйкам на заметку: отбеливатель и порошок чуть дороже рубля

В «Острове чистоты» можно найти хозяйственные трикотажные перчатки за 99 копеек, а также металлическую губку для мытья посуды всего за 89 копеек. Домохозяйки, приценитесь, в Fix Price можно купить кислородный отбеливатель «Персоль» весом 200 г всего за 1 рубль.

Журналисты нашли и чистящие средства стоимостью чуть больше 1 рубля. Может пригодиться в хозяйстве порошок «Мара». Упаковка 400 гр стоит 1,33 рубля. Чистящее средство «Чистин» стоит в Fix Price 1,5 рубля, его вес – 400 г.

Сервис за 50 копеек: какие услуги можно себе позволить, имея в кармане всего 1 рубль

За цену менее 1 рубля можно получить и сервисное обслуживание. Так, например, стоимость ксерокопии 1 страницы в центре цифровой печати «Профипринт» равняется всего 50 копейкам. В «Профипринт» можно заказать и печать фотографий. Стоимость печати одной матовой фотографии 9х13 или 10х15 – 80 копеек.

Печать фотографий в количестве до 50 штук можно заказать за 60 копеек за штуку; от 51 до 200 фотографий – за 50 копеек за штуку; свыше 200 фотографий – всего за 30 копеек за штуку.

Сканирование документа на 1 странице формата А4 в «Профипринт» стоит 70 копеек. А всего за 5 копеек можно заказать услугу по удалению эффекта «красных глаз» на фотографии. Однако, такая стоимость указана не за одну фотографию, а за обработку глаз на одном лице.

Многие минские магазины и супермаркеты проводят акции, в период действия которых можно купить товары по самым низким ценам. Как видим, если хорошо поискать, можно купить некоторое количество продуктов питания, напитков, канцелярских товаров, чистящих средств и других товаров стоимостью в 1 рубль и меньше.

Напомним, что недавно сайт Charter97.org решил сравнить стоимость продуктов в Беларуси и соседней Польше

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