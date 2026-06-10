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Шоколадные конфеты как лакмусовая бумажка

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  • 10.06.2026, 10:29
  • 1,578
Шоколадные конфеты как лакмусовая бумажка

Иногда разница между двумя народами особенно разительно видна на бытовом уровне.

Читатель «Салідарнасці» обратил внимание на эпизод, случившийся несколько дней назад:

«Российская блогерка по дороге в Минск насмехалась над белорусскими словами. Буквально гоготала, когда прочитала надпись на коробке: «Журавіны. Цукеркі ў шакаладзе».

Невозможно себе представить обратную ситуацию: чтобы белоруска или белорус смеялись над русскими словами».

фото: gazetaby.com

Это правда. Причем стоит добавить, что упомянутый случай далеко не единичен. Россияне регулярно издеваются над белорусским языком. А в конкретной истории шоколадные конфеты стали лакмусовой бумажкой, продемонстрировавшей культурную пропасть между белорусами и русскими.

фото: gazetaby.com
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