Шоколадные конфеты как лакмусовая бумажка

Шоколадные конфеты как лакмусовая бумажка2
- 10.06.2026, 10:29
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Иногда разница между двумя народами особенно разительно видна на бытовом уровне.
Читатель «Салідарнасці» обратил внимание на эпизод, случившийся несколько дней назад:
«Российская блогерка по дороге в Минск насмехалась над белорусскими словами. Буквально гоготала, когда прочитала надпись на коробке: «Журавіны. Цукеркі ў шакаладзе».
Невозможно себе представить обратную ситуацию: чтобы белоруска или белорус смеялись над русскими словами».
Это правда. Причем стоит добавить, что упомянутый случай далеко не единичен. Россияне регулярно издеваются над белорусским языком. А в конкретной истории шоколадные конфеты стали лакмусовой бумажкой, продемонстрировавшей культурную пропасть между белорусами и русскими.