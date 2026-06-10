Geely Emgrand стал самым аварийным автомобилем Беларуси 1 10.06.2026, 9:59

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Иллюстративное фото

Опубликован рейтинг по количеству страховых случаев.

Министерство финансов Беларуси опубликовало рейтинг транспортных средств с наибольшим числом страховых случаев по обязательному автострахованию за 2025 год и первые четыре месяца 2026-го. Среди легковых автомобилей чаще всего в ДТП попадали машины марок Volkswagen, Renault и Opel, а самой аварийной моделью стал Geely Emgrand.

По данным ведомства, среди марок легковых автомобилей первое место по количеству страховых случаев занял Volkswagen, второе — Renault, третье — Opel.

Среди отдельных моделей лидером оказался Geely Emgrand. В тройку также вошли Volkswagen Polo и Renault Logan.

Среди автомобилей, используемых в такси, чаще всего страховые случаи фиксировались у BAIC U5 Plus, BYD Qin Plus и BYD e2.

В категории грузового транспорта лидерами стали Renault Master, Fiat Ducato и Peugeot Boxer.

Среди мотоциклов наибольшее число страховых случаев пришлось на Minsk D4 125, Stels RK125 и VMC CM48Q.

В Минфине отдельно подчеркнули, что попадание автомобиля в рейтинг не обязательно говорит о его опасности или низкой надежности. Высокие показатели могут объясняться популярностью модели на дорогах, а также активным использованием в такси, каршеринге и службах доставки, где пробег значительно выше среднего.

В ведомстве также добавили, что в Беларуси ежегодно фиксируется более 90 тысяч страховых случаев по обязательному автострахованию.

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