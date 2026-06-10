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Спутниковые снимки подтвердили удар по крупнейшему хранилищу нефти на Кавказе

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  • 10.06.2026, 9:52
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Спутниковые снимки подтвердили удар по крупнейшему хранилищу нефти на Кавказе
фото: rbc.ua

Поражено примерно 15 резервуаров.

В Новороссийске 8 июня был нанесен удар по нефтехранилищу на Кавказе, в результате которого были повреждены по меньшей мере четыре или пять резервуаров с топливом.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, передает «Радио Свобода».

Фото: спутниковый снимок нефебазы на Кавказе (Радио Свобода)

Издание отмечает, что в целом после двух последовательных атак были повреждены 10-15 резервуаров с нефтью.

Как известно, операторы Сил беспилотных систем и других Сил обороны Украины ударили по нефтебазе «Грушевая» в Новороссийске 8 июня.

Нефтебаза «Грушевая» - один из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры России на юге страны, расположенный у Новороссийска в Краснодарском крае.

Она входит в состав перевалочного комплекса «Шесхарис», являющегося конечной точкой магистральных нефтепроводов и обеспечивающего прием, хранение и экспорт нефти через порт Новороссийск.

Нефтебаза считается стратегической для экспорта российской нефти через Черное море.

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