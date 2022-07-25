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Китай остановил инвестиции в РФ по проекту «нового шелкового пути»

  • 25.07.2022, 11:33
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Китай остановил инвестиции в РФ по проекту «нового шелкового пути»

Надежды Кремля на помощь Китая в преодолении санкций Запада разбиваются в прах.

Китай приостановил инвестиции в Россию в рамках проекта «Один пояс - один путь», крупнейшей инфраструктурной программы страны, охватывающей почти 150 стран и стоящей 800 млрд долларов.

По итогам первого полугодия 2022 года объем китайских инвестиций в РФ по инициативе «нового шелкового пути» оказался нулевым, сообщает Bloomberg (перевод — Finanz) со ссылкой на данные Green Finance & Development Center.

В общей сложности финансирование и инвестиции на проект, который запустил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, составили 28,4 млрд долларов, что лишь на 1 млрд, или 3,4%, ниже, чем в январе-июне 2021 года. Из этой суммы 11,8 млрд ушло на инвестиции, а 16,5 млрд - на строительные контракты, профинансированные частично за счет китайских кредитов.

Но России из этих денег не досталось ни цента, хотя годом ранее за тот же период инвестиции достигали 2 млрд долларов. Также обнулились китайские вложения в Шри-Ланку и Египет.

Китай воздерживается от вложений в Россию, вероятно, из-за угрозы санкций Запада, рассуждает директор Green Finance & Development Center Кристоф Недопил Ван. После начала войны в Украине китайские деньги хлынули на Ближний Восток, а крупнейшим получателем стала Саудовская Аравия, с которой Пекин заключил соглашения в энергетике и строительстве на 5,5 млрд долларов.

Надежды Кремля на помощь Китая в преодолении финансовой блокады Запада продолжают разбиваться в прах, и это вызывает недоумение чиновников. «Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», — жаловался в июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, «это мало» для китайской экономики, где капитализация рынка составляет 20 трлн долларов, а активы банковской системы почти в 30 раз превышают российский ВВП (50 трлн долларов против 1,5 трлн).

Данные ЦБ РФ подтверждают: с момента аннексии Крыма и попыток разворота экономической политики на восток прямые иностранные инвестиции из Китая в РФ не только не выросли, но даже сократились: из 4,5 млрд долларов к 1 октября 2021 года (последний доступный период статистики) осталось 3 млрд - ничтожная сумма, составляющая 0,5% от всех ПИИ в России.

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