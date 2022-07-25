Бывший агент ФСБ Лисенков: Убийство Шеремета в Киеве организовали спецслужбы РФ 25.07.2022, 21:24

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Он заявил, что «точно знает» это.

Бывший агент ФСБ России Александр Лисенков, который покинул территорию РФ и запросил политическое убежище в Европе, заявил, что убийство в Киеве белорусского журналиста Павла Шеремета 6 лет назад — одна из операций российских спецслужб. Об этом он рассказал в интервью YouТube-каналу «Гулагу нет».

— Я не считаю, я уверен в этом. Потому что стыдно сомневаться, если точно знаешь, — заявил Лисенков в ответ на вопрос, считает ли он убийство Шеремета делом рук ФСБ.

По его словам, украинским властям и спецслужбам Шеремет никак не мешал и не имел в Украине врагов «даже на бытовом уровне».

— Но для Москвы, для ФСБ это был личный враг, учитывая, какие передачи он снимал — с Немцовым и другими. Это был интеллектуал, который подавал информацию так, как она есть. Он мог влиять на большие массы людей, донося им правду, — сказал Лисенков.

Лисенков также подчеркнул, что ФСБ причастна ко всем терактам на территории Украины за последние восемь лет.

Напомним, белорусский журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева шесть лет назад — 20 июля 2016 года: в автомобиль, который принадлежал его жене Елене Притуле, была заложена бомба. От полученных в результате взрыва травм он погиб.

Украинская полиция квалифицировала смерть Шеремета как умышленное убийство, приоритетная версия — в связи с профессиональной деятельностью журналиста.

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