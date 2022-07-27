Олимпийский чемпион Андрей Арямнов уехал из Беларуси в Бразилию 1 27.07.2022, 11:44

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Спортсмен рассказал, чем он там будет заниматься.

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов в 2022-м, в 34 года, ушел из сборной Беларуси. Но человек он амбициозный, полон сил и желаний. Его слышно даже из Бразилии, пишет belarus.kp.ru.

На днях Андрей прилетел в Южную Америку, где уже проводит мастер-классы в проекте Lift like Russian («Поднимай как русский»). Он будет тренировать как профессионалов, так и любителей. Причем в Бразилии Андрей не мимоходом, а на полтора месяца.

— У меня начинается тренировочная неделя — кэмп на семь дней, буду тренировать архаровцев, — сообщил Арямнов из Сан-Паулу 25 июля.

Сейчас он в Сан-Паулу, затем ждет Сорокаба, Рибейран-Прету, Бразилиа, Рио-де-Жанейро… Всего десять городов.

— Самое главное в жизни быть счастливым. Этого я вам и желаю, — обратился Андрей к своим подписчикам.

Ему советуют снимать побольше видео о его пребывании в Бразилии и Андрей говорит, что уже это делает, вот только некому помочь монтировать. Так что пока он делится только роликами с тренировок. А на вопросы о жизни отвечает без желания чем-то порадовать подписчиков.

— Ничего нового, все зачет, — ответил он на вопрос о бразильской еде.

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