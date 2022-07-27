Женщины-соседки спасли детей из горящего дома в Слуцком районе 27.07.2022, 12:57

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На момент пожара в доме было три ребенка — девочки 4, 7 и 10 лет.

Вечером во вторник, 27 июля, в деревне Сороги Слуцкого района случился пожар. К счастью, обошлось без пострадавших: к моменту, когда пожарные приехали на место, из горящего дома уже вытащили троих маленьких детей. Сделали это жительницы деревни, сообщает пресс-служба МЧС.

На момент пожара в доме было три ребенка — девочки 4, 7 и 10 лет. Они находились дома одни, без взрослых.

Соседи — мужчина и двое женщин — рассказали, что были во дворе, когда услышали хлопок со стороны дома напротив. Подбежав, увидели дым из окна и услышали звук сработавшего пожарного извещателя. Попытались войти в дом, но дверь была заперта. Пока мужчина побежал обследовать дом с обратной стороны, одна из женщин залезла внутрь через окно по приставной лестнице. Попав в комнату, еще не охваченную огнем, она передала второй женщине всех детей через окно.

Прибывшие спасатели обнаружили дом уже с открытым горением внутри. Они ликвидировали пожар. Огнем оказалась уничтожена отделка одной из жилых комнат и имущество внутри.

МЧС проводит проверку причин пожара, одна из версий — шалость детей с огнем.

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