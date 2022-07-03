закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко заявил, что будет и дальше поддерживать российскую агрессию в Украине

28
  • 3.07.2022, 10:48
  • 9,432
Лукашенко заявил, что будет и дальше поддерживать российскую агрессию в Украине

Диктатор рассказал о своей роли в «спецоперации».

Лукашенко будет и дальше поддерживать российскую агрессию в Украине. Об этом он сообщил 3 июля во время выступления в мемориальном комплексе «Курган Славы». Его речь транслировал пропагандистский телеканал «Беларусь 1», сообщает zerkalo.io.

— Нас сегодня упрекают в том, что мы — единственная страна в мире поддерживаем Россию… Мы поддерживали и будем поддерживать Россию, — сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что считает Россию «братским государством».

— И вообще, те, кто нас упрекает, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией. И что они не знали, что у нас создано уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка Вооруженных сил, фактически единая армия. Вы же это знали. Так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем с братской Россией. Наше участие в этой «спецоперации» мною определено давно. В первый день начала этой «операции». Когда я сказал, вспомните: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку». И мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, — заявил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов