Лукашенко заявил, что будет и дальше поддерживать российскую агрессию в Украине 28 3.07.2022, 10:48

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Диктатор рассказал о своей роли в «спецоперации».

Лукашенко будет и дальше поддерживать российскую агрессию в Украине. Об этом он сообщил 3 июля во время выступления в мемориальном комплексе «Курган Славы». Его речь транслировал пропагандистский телеканал «Беларусь 1», сообщает zerkalo.io.

— Нас сегодня упрекают в том, что мы — единственная страна в мире поддерживаем Россию… Мы поддерживали и будем поддерживать Россию, — сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что считает Россию «братским государством».

— И вообще, те, кто нас упрекает, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией. И что они не знали, что у нас создано уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка Вооруженных сил, фактически единая армия. Вы же это знали. Так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем с братской Россией. Наше участие в этой «спецоперации» мною определено давно. В первый день начала этой «операции». Когда я сказал, вспомните: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку». И мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, — заявил Лукашенко.

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