В Турции задержали сухогруз с украинским зерном

В Турции задержали сухогруз с украинским зерном5
- 3.07.2022, 18:17
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Груз следовал под флагом РФ.
Судно Жибек Жоли под российским флагом, вывозящим украинское зерно из порта Бердянска, сейчас задержано таможенными органами Турции и стоит на входе в порт.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает «Новое время».
Отмечается, что в настоящее время Украина наладила полное сотрудничество с турецкой стороной для решения этого вопроса, которое планируется обсудить в понедельник, 4 июня.
«Запрос Генеральной прокуратуры передан, и мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех, кто причастен к этой сделке», — отметил он.
По словам Боднара, это первое судно, которое пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска.
«Это попытка фактически пробить коридор для выхода из оккупированных портов», — добавил посол.
Также следственные действия в Турции происходят в отношении судов, выходящих из портов Крыма со сфальсифицированными российскими документами. Кроме того, украинская сторона настаивает на анализе украденного РФ зерна, чтобы вообще прекратить его снабжение.