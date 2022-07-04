Экс-глава Нацбанка: Инфляция уже 17%, и она будет продолжаться 3 4.07.2022, 9:11

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Падение ВВП в стране — это тенденция.

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич не питает оптимизма, когда речь идет о белорусской экономике, пишут «Свободные новости»:

– Я считаю, что падение ВВП – тенденция. Это связано с той изоляцией, в которой оказалась Беларусь. Мы не можем добывать и продавать в прежних объемах калий, нефтепродукты, которые раньше в больших объемах поставляли в Украину и Евросоюз, у нас резко сократился импорт, в том числе ширпотреб. Население стало беднее жить. Если власти не найдут решение проблемы, то, на мой взгляд, ВВП обвалится на 20%. И они пытаются искать выход: в Санкт-Петербурге строят порт, пробуют переориентировать логистику на Азию… Но в этом случае произойдет падение качества.

– ЕАБР, однако, прогнозирует падение ВВП на 6,5%, МВФ – на 10%. На чем они строят свои оптимистичные прогнозы?

– Возможно, власть считает, что найдет решение всех проблем, найдет рынки сбыта, увеличит производство. Но, думаю, вертикаль ошибается.

Другое дело, что инфляция будет не менее 20% в годовом исчислении. Может быть, за счет высокой инфляция как раз и собираются «подправить» объемы падения: при такой огромной инфляции, которая уже сегодня существует, всегда немножко можно регулировать статистику по валовому продукту.

– А стабильность белорусского рубля не отражает состояние экономики?

– Сегодня рублевая стабильность – свидетельство регресса, свидетельство того, что падает производство, спадает спрос на валюту. У нас нет необходимости платить за сырье, материалы, продукцию из цивилизованного мира: Европы, Канады, Америки, Великобритании.

Стабилизация валюты сегодня говорит об ухудшении ситуации в экономике, о падении уровня жизни. Качественные товары, которые мы получали из технологически развитого мира, хотим заменить на товары собственного производства, менее качественные. Импортозамещение, на которое делается ставка, особенно директивное, с помощью кулака, только вредит экономике.

– Но ведь Лукашенко уже сообщил о полутора миллиардах долларов, которые Россия выделяет на проекты по импортозамещению?

– Да, но все эти бонусы не решают проблему. Изоляция от цивилизованного технологического мира дорого обойдется Беларуси, и России тоже. И никаким импортозамещением уровень жизни не поднимешь и не сохранишь, он продолжит падение.

Быстро найти замену покупателя наших товаров, поменять логистику, заменить рынок Европейского Союза, рынок Канады, США рынок Европейского Союза, рынок Канады, США вряд ли возможно без ущерба. Мой прогноз: если правительство не сумеет улучшить отношения с технологически развитым миром, то нас ждет ухудшение и падение ВВП на 15-20%. В лучшем случае его можно сократить до 12-13%, но все равно падение.

А Нацбанк уже показывает инфляцию в 17%, и она будет продолжаться.

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