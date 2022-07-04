Ученые нашли самую большую водяную лилию на планете 3 4.07.2022, 17:05

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Ее диаметр — три метра.

Ученые открыли третий вид гигантских водяных лилий из рода Victoria. Его семена неверно идентифицировали и привезли в Британию из Боливии 177 лет назад. Почти два века кувшинка Victoria boliviana росла в Королевских ботанических садах Кью, и никто не догадывался о ее уникальности, пишет «Би-би-си».

Открытие совершил ботаник Карлос Магдалена. Он заметил, что Victoria boliviana гораздо крупнее своих родственниц. Также он часами сравнивал цветы трех растений и нашел отличия. Подозрения подтвердил ДНК-тест — перед учеными действительно был новый вид.

До этого считалось, что на планете растет лишь два вида гигантских водяных лилий этого рода — Victoria amazonica и Victoria cruziana.

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